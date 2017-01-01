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Gemlik'te Bilim Fuarı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:04
Gemlik'te Bilim Fuarı
Gemlik'te Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde TUBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan fuarda bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik teknoloji alanlarının yanı sıra, gemi yapımı alanı ve yat inşaatı dalı, makine, metal, edebiyat ve Gemlik'in nüfus planlaması ile turistik yerlerinin istatistiki çalışmaları yer alıyor. Okulun spor salonunda cuma akşamına kadar açık kalacak fuarda, öğrenciler eserlerini teşhir ediyor. 4006 Tubitak Bilim Fuarının açılışını Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Necat Gül ve yetkililer birlikte yaptı. Yılmaz, bu okuldan mezun olan öğrencilerin başarılarını yakından takip ettiklerini söyledi.
Göktürk alfabesi ile "Refik Yılmaz" yazısını başkana hediye eden öğrenciler, çalışmaları hakkında davetlilere izahatta bulundu.
(MŞ)

03.05.2017 14:12:47 TSI
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