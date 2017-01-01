YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gemlik'te Bilim Fuarı

Gemlik'te Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde TUBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan fuarda bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik teknoloji alanlarının yanı sıra, gemi yapımı alanı ve yat inşaatı dalı, makine, metal, edebiyat ve Gemlik'in nüfus planlaması ile turistik yerlerinin istatistiki çalışmaları yer alıyor. Okulun spor salonunda cuma akşamına kadar açık kalacak fuarda, öğrenciler eserlerini teşhir ediyor. 4006 Tubitak Bilim Fuarının açılışını Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Necat Gül ve yetkililer birlikte yaptı. Yılmaz, bu okuldan mezun olan öğrencilerin başarılarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Göktürk alfabesi ile "Refik Yılmaz" yazısını başkana hediye eden öğrenciler, çalışmaları hakkında davetlilere izahatta bulundu.

(MŞ)



03.05.2017 14:12:47 TSI

NNNN

