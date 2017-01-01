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Dost Ülkeler Engelsiz Kulaçlar için buluştu



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Sağlık Vakfı ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan Engelsiz Kulaçlar etkinliği için kurum temsilcilerinden oluşan heyet, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda yetkililerle temaslarda bulundu.

Bodrum ve Kos Adasında engellilere yönelik bir dizi etkinliğin planlandığı çalışmada uluslararası platformda farkındalık yaratması hedefleniyor. Heyet planlanan etkinlik hakkında bilgi vermek üzere Kos Kaymakamı George Halkityo, Liman Başkanı ve Sahil Güvenlik Adalar Sorumlusu Konstantino Gialelis ve Kos Belediye Başkanı George Kiritsis ile görüştü.

Etkinlikten ve ziyaretten memnuniyetini belirten yetkililer, birlikte yapılacak bu etkinliğin engellilere yönelik farkındalığı arttıracağını ve Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğu pekiştireceğini dile getirdiler.

(BT)



03.05.2017 14:13:11 TSI

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