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Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Köy Okuluna Hayat Verdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri Toplumsal Duyarlılık Projesiyle (TDP) bir köy okuluna daha destek oldu. Projeyle Oğuzeli ilçesi Yukarı Güneyse Köyü'nün okul tadilat projesi başlatıldı.

Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Erol Mutugu, projeden önce köy okulunun tam olarak eğitim veremez durumda olduğunu, dökülen duvar boyaları, 1953'den kalma tahta tavanlar, eski okul tahtaları ve akan çatılarıyla eğitime elverişsiz bir görünüm sergilediğini kaydetti. Öğr. Gör. Mutugu, "Farklı bölümlerden 25'ten fazla Oğuzeli MYO öğrencisi okulun boya ve tadilat işlerine başladı. Öğrenciler gruplar halinde sınıfları ve okulun dış cephesini boyadıktan sonra, öğrencilerin daha hijyen bir ortamda eğitim görmeleri için özellikle tuvaletler de bakıma alarak daha kullanılışlı hale getirildi. Çevre düzenlemeleri de yapılan okulda aynı zamanda Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü de boyandı" diye konuştu. Proje ekibinin okulun sınırlı olan kütüphanesinin de gelecek dönem TDP projesi ile yenilenerek okula Cumhuriyet Kütüphanesi kurulmasına karar verdiklerini söyleyen Öğr. Gör. Mutugu, projenin gerçekleştirilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Oğuzeli MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karahan'a teşekkür etti. Proje çalışmaları sırasında köyü ziyaret eden Oğuzeli MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karahan, proje ekibini duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, bu proje ile öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması, ihtiyaçlarını paylaşması ve kolektif çalışmaya güzel bir örnek olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Karahan, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Daha iyi eğitim görmeleri için çalışmak, hepimizin görevidir" dedi.

Proje çalışmasından memnuniyetlerini dile getiren Yukarı Güneyse Halkı, köy muhtarı ve köyde görev yapan öğretmen Cihan Doğan, proje ekibine teşekkür etti. Çalışmaların sonunda çocuklara oyuncak dağıtıldı.

(SD-Y)



03.05.2017 14:13:23 TSI

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