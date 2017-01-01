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Aile içi iletişim ve pedofili sosyal sorumluluk projesi



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü tarafından Aile İçi İletişim ve Pedofili Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sosyal ve ekonomik destek alan vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım üçüncü sınıf öğrencileri Ceyda Aksu, Emre Şimşek, Ümit Ağlayan, Enes Pesen, Havva Gökçek, Muhammet Hanifi Yücal, Sümeyra Ertek, tarafından hazırlanan projeyle pedofili konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Başar Kemal Koçak, pedofilinin dünya üzerinde bilinen en ağır ve kabul edilmez suç olduğunu ifade etti.

Koçak, şunları kaydetti: ''Pedofili, halk arasında sübyancılık olarak da bilinen ve kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla yakınlaşma isteği uyandıran cinsel dürtülerinin ya da davranışların yineleyici bir biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır. Pedofililerde cinsiyet ayrımı yoktur, Dünya üzerinde bilinen en ağır ve kabul edilemez suçtur. Pedofiller, bazen komşularımız, bazen güvendiğimiz arkadaşlarımız, bazen bir din adamı, bazen çocuk bakıcıları, öğretmenler, doktorlar, politikacılar, cemaat liderleri ve hatta aile bireyleri olabiliyor''

Pedofilik bireylerin kişilik özellikleri ve eylemleri hakkında açıklamalarda bulunan Koçak, ''Aile içinde ve dışında sosyal ilişkileri kısıtlı daha çok içe kapanık, eşi ya da ailesiyle sıcak ilişki kuramayan psikopatik, psikoseksüel ve sosyal açıdan olgunlaşmamış kişilik özelliklerine sahiptirler. Pedofilik bireylerin eylemlerini yaptıkları ortalama yaşlarının 40-70 yaş arası olduğu gösterilmiştir. Pedofilik bireylerin büyük çoğunluğu erkeklerdir. Pedofili olgularının eylemlerinde genellikle zor kullanmadığı, aksine önce masum dokunma sonra uygunsuz dokunma, açık resimler gösterme gibi birçok fiziki manipülasyon uyguladıkları gösterilmiştir'' dedi.

ANNE VE BABALARA UYARILAR

Anne ve babalara uyarılarda bulunan Koçak, şunları söyledi: ''Cinsel istismara uğrayan çocukların çoğu faili tanır, bundan dolayı '' yabancılardan şeker alma'' talimatı her zaman işe yaramaz. Çocuklarınıza hiçbir yetişkinin kendilerine dokunmamalarını ya da şaşırtıcı ve tedirgin edici şekilde dokundurulmamasını öğretmelisiniz. Çocuklara hayır demeyi öğretmelisiniz. Onlara ayrıca hiçbir yetişkinin gizli bir şekilde dokunması ve öpmemesi gerektiğini de öğretmelisiniz.

Çocuğunuzla aşırı ilgilenen bir kişi sürekli olarak onunla yalnız vakit geçiriyorsa o kişiden pedofili konusunda şüphelenmelisiniz. Bazı pedofiller internetten kurban aradıklarından, çocuğunuzun bilgisayarda ne yaptığını bilmelisiniz. İnternetten tanıdıkları kişilerle kesinlikle gizlice buluşmamalarını ve nerede yaşadıkları gibi kişisel bilgileri kesinlikle paylaşmalarını söyleyin. Çocuklar kaybolduklarında ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilmeliler. Telefon numarası ve adreslerini ezberlemeliler. Çocuklar üç yaşından itibaren başka çocuklarla oynayabilirler ve giderek yaşıtlarını büyüklere tercih etmeye başlarlar. Bazılarına yakından bağlanabilirler. En sağlıklı ailenin bile çocuğa veremeyeceği tek şey arkadaşlıktır. Aile ancak çocuğa, uygun arkadaşlık ortamı yaratarak yardımcı olabilir. Arkadaşsızlığın yarattığı yalnızlık ve eksiklik duygusunu aileden gelen sevgi gideremez. Kendi yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramayan çocuklar büyüklerle kontrolü daha güç arkadaşlık geliştirebilirler. Arkadaşlık kurma konusunda güçlük yaşayan çocuklar için okul rehberlik servisleriyle görüşünüz''

Konuşmaların ardından, seminere katılan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sosyal ve ekonomik destek alan vatandaşlara katılım belgesi verildi.

(ERZ-AT-Y)



03.05.2017 14:15:33 TSI

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