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Viranşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Viranşehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Başkan Nihat Çiftçi, Viranşehir için tüm yatırımların planlandığını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Viranşehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Viranşehir-Mardin karayolu üzerinde 3 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 17 bin 500 metrekare üzerine kurulu otogarın açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yatırımın Viranşehir halkına hayırlı olmasını diledi.

İçerisinde kafeterya, restoran, çocuk oyun grubu, misafirhane, emzirme odası, sağlık kabini, kırsal minibüsler için otopark, özel otopark, bay bayan soyunma odaları, kayıp eşya ve emanet bürosu, müdüriyet, bay ve bayan berber salonu ile mescidin bulunduğu terminalin Viranşehir'e yakışan bir değer olduğunu belirten Başkan Çiftçi, "Otogarlar şehre gelen misafirlerin o ile bakışını gösterir. Viranşehir'deki otogarımızın yapımında tüm detaylar gözden geçirildi. İhtiyaçları karşılanacak tüm unsurlar yapıldı. Emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Seçimden önce hareketlenen bir belediye değiliz

Konuşmasında yıllık planlama yaparak koordineli bir şekilde eşit hizmet dağılımı esası ile hareket ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Bilindiği gibi Viranşehir, merkez ilçelerimiz dışında ikinci büyük ilçemiz. Bugün 180 bin nüfusa sahip ilçemizin sağlıklı hizmet alması gerekiyor. İlçe halkımızın artık çok daha rahat ortamlarda yaşaması gerekiyor. Allah'ın izni ile Viranşehir'e büyük parklar, kapalı semt pazarları, sanayi sitesi, sebze hali, modern bulvarlar, köprülü kavşaklar, çevre yolları kavuşturmayı amaçlıyoruz. Biz, Viranşehir ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa özlemindeyiz. Biz, seçimden önce hareketlenen bir belediye değiliz. Bizim planlamamız var ve buna göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

Büyükşehirden beton yol atağı

Başkan Çiftçi konuşmasında ilçeler bazında merkezde sıcak beton asfalt, kırsalda da beton yol uygulamasına başladıklarını söyledi. Kalıcı hizmetler için bu tür yatırımların önemine dikkat çeken Başkan Çiftçi, "Geniş bir coğrafyamız var. Biz tüm mahallelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Viranşehir'e artık beton yol uygulaması geldi. Viranşehir merkezde sıcak beton asfalt, kırsalda da beton yol uygulamasına başladık. Bunu birçok ilçemizde hayata geçireceğiz. İlk olarak Siverek ve Viranşehir'de başladık. 94 yıllık Cumhuriyet tarihimizde yollarımız sürekli yapılıyor ve bozuluyor. Bizim artık kalıcı sisteme geçmemiz lazım. Biz ülke olarak ve şehir olarak bu kadar zengin değiliz. Her yıl yolları yapıp bozamayız. Kalıcı sağlam hizmetlere adım atmamız gerekiyor. Onun için beton yol uygulamalarının tüm aşamaları gözden geçirildi. Kesinlikle sağlıklı, uzun ömürlü ve kalıcı olduğunu teknik ekibimiz gördü. Bu pahalı bir uygulama ama biz eğer pahalı da olsa kalıcı ve sağlam iş yaparsak ve bunu da her yıl geride bırakırsak bu konuda büyük mesafe alırız. Aksi takdirde bir yolu bitirip diğer yola geçmeden yaptığımızın bozulduğunu görmek bize mesafe aldırtmaz. Biz günü kurtarma mantığında değiliz. Milletimizi seviyoruz ve onun için en iyi hizmeti sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Çiftçi'nin ardından terminal hakkında bilgiler veren BELSAN Genel Müdürü Nusret Urmak da terminalin yapımında gerek yolcuların gerekse işletme sahiplerinin yararlanacağı tüm sosyal imkanların hayata geçirildiğini söyledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım ve Viranşehir Otobüsçüler Dernek Başkanı Salih Özkan ise emeklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve tüm ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Viranşehirli İş adamı Abdullah Bayram tarafından arsası bağışlanan terminalin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın yapılması ile birlikte terminal içerisindeki esnafı gezen Başkan Nihat Çiftçi, esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

(Şİ-SD-Y)



03.05.2017 14:15:39 TSI

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