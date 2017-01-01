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AİBÜ'de, Türkçülük Günü kutlandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:08
AİBÜ'de, Türkçülük Günü kutlandı
AİBÜ'de, Türkçülük Günü kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü yaklaşık 500 kişinin katılımıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde kutlandı.
Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde Bolu Ülkü Ocakları öncülünde 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı. Üniversite içinde bulunan aktivite merkezinin önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup sloganlar eşliğinde kampüs alanında yürüyüş yaptılar. Kız öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği yürüyüşün sonunda grup tekrar aktivite merkezi önünde bir araya geldi. MHP İl Başkanı Adem Evcil, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve MHP Bolu Belediye Meclis üyesi Ercan Üsküp'ün de katıldığı kutlamada konuşma yapan Akgül, "Yıllardır ülkemizin şehit kanlarıyla sulanmış topraklarında kol geze terör örgütü mensupları, FETÖ mensupları, PKK sempatizanları fink atmıştır. Artık ülkücü milliyetçi hareket olarak bütün örgütlere dur demenin vaktidir. Biz Bolu Ülkü Ocakları olarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde inanmış ülkücüler olarak her daim şehrimize, ülkemize ve üniversitemize sahip sahip çıkacağız. Üniversitemizde artık bir tane bile haine yer vermeyeceğiz" dedi.
Grup daha sonra istiklal marşı ve ülkücü yeminini okuduktan sonra olaysız şekilde dağıldı.
(FC-İÇ)

03.05.2017 14:16:36 TSI
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