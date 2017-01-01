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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas, Yoğunoluk'taki 12 Hanenin Su Sorununu Bitirdi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:10
Milas, Yoğunoluk'taki 12 Hanenin Su Sorununu Bitirdi
Milas, Yoğunoluk'taki 12 Hanenin Su Sorununu Bitirdi
- Yıllardır kendi imkanlarıyla içme suyu ihtiyaçlarını karşılayan Milas ilçesinin Yoğunoluk Mahallesi'ndeki 12 hanenin su sorunu, MUSKİ tarafından yapılan yaklaşık 2 buçuk kilometrelik içme suyu hattı ile sona erdi.

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Muğla genelinde içme suyu hat çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesinin Yoğunoluk Mahallesi'ndeki 12 hanenin içme suyu sorununu çözdü. Yıllardır kendi imkanları ile içme suyu ihtiyaçlarını karşılayan Yoğunoluk Mahallesi'ndeki 12 hane, MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin mahalleye yaklaşık 2 buçuk kilometrelik içme suyu hattı çekmesi ile birlikte suya kavuştu.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Milas İlçesi Yoğunoluk Mahallesi'ndeki 12 hanenin su sorununu kısa sürede çözdüklerini vurguladı. Başkan Dr. Osman Gürün'ün talimatları üzerine vatandaşların memnuniyeti için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ülgen, "Başkanımızın talimatları doğrultusunda tüm ilde yoğun bir çalışma temposu sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Milas İlçesi Yoğunoluk Mahallesi'nin su sorununu kuyudan depoya terfi hattı çekerek ve depodan da vatandaşların hanelerine bir kısım isale hattı çekerek giderdik. Yaklaşık olarak 2 buçuk kilometrelik içme suyu hattı çekerek Yoğunoluk Mahallesi'ndeki 12 hanenin su sorunun ortadan kaldırdık. Uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Yoğunoluk Mahallesi sakinlerimiz bundan sonra süreçte su sorunu yaşamayacak" dedi.
(BT)

03.05.2017 14:18:33 TSI
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