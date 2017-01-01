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Tavşanlı'da Boş arazide yangın



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Tavşanlı ilçesi Emet Karayolu Tepecik Beldesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otlar ve odun parçaları bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm araziyi kaplarken mahalle sakinleri tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş arazideki yangına müdahale etti. Yangında arazide bulunan bazı ağaçlarda alevler içinde kalarak yandı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. (Tİ - EFE)



03.05.2017 14:18:34 TSI

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