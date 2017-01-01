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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Tavşanlı'da Boş arazide yangın

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:10
Tavşanlı'da Boş arazide yangın
Tavşanlı'da Boş arazide yangın

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay Tavşanlı ilçesi Emet Karayolu Tepecik Beldesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otlar ve odun parçaları bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm araziyi kaplarken mahalle sakinleri tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş arazideki yangına müdahale etti. Yangında arazide bulunan bazı ağaçlarda alevler içinde kalarak yandı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. (Tİ - EFE)

03.05.2017 14:18:34 TSI
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