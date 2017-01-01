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Kaderine terkedilen tarihi çeşme restorasyon bekliyor

- Kurtuluş savaşından önce Rumlar tarafından yaptırıldığı iddia edilen tarihi çeşme aradan geçen yıllara rağmen zamana meydan okuyor



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Yaklaşık 2300 yıllık bir geçmişe sahip Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Halitpaşa Mahallesinde bulunan ve Rumlar tarafından 120 yıl önce yaptırıldığı iddia edilen tarihi çeşme restorasyon bekliyor.

Kurtuluş savaşından önce "Papazlı" olarak bilinen Halitpaşa Mahallesinde yaşayan ve dönemin Rum belediye başkanlarından Samyo Samyotis tarafından yaptırıldığı iddia edilen çeşme, aradan geçen 120 yıla rağmen zamana karşı direniyor. Atıl bir vaziyette bulunan çeşmenin restorasyonun yapılmasını isteyen Halitpaşa mahalle sakinleri, tarihlerine sahip çıkılmasını istedi.

Çeşme hakkında bilgi veren Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, "En az 120 yıllık olan bu çeşme kurulduğundan bu yana bu yoldan gelip geçen herkese hizmet vermiştir ama şimdiki durumu ortada. Suyu akmıyor ve atıl bir şekilde resmen yıkılmayı bekliyor. Bu zamana kadar hiçbir restorasyon çalışması yapılmadığı halde tarihin tüm yorgunluğuna direnircesine ayakta kalmaya devam ediyor. Eski bir Rum yerleşim alanı olan Halitpaşa Mahallemizde bizlere kalan tarihi eserlerden bir tanesi bu çeşme. Tarihimize sahip çıkan bir millet olarak kurtuluş savaşından daha eski tarihli olan ve o zamanlar kervan yolu üzerinde bulunduğu için kervanlarında susuzluğunu gideren çeşmemizin atıl durumunu gördükçe üzülüyoruz ve bu tarihi değerimizin bir an önce bizlere utanç veren bu görüntüsünden kurtarılıp yeniden halkımızın hizmetine sunulmasını istiyoruz." dedi.



"Yunanistan'dan turist geliyor"

Mahallelerine her sene mübadele zamanı bu topraklardan göç eden Rumların torunlarının Yunanistan'dan turist olarak geldiğini belirten Muhtar Karakayış, çeşmenin restorasyonu yapılırsa eğer turist sayısının da artacağını söyledi. Karakayış, "Yunanistan'dan gelenler kendi atalarının buralarda yaşadığını biliyorlar ve atalarından kalan tarihi eserleri görmek istiyorlar. Eğer mahallemizde başta bu çeşme olmak üzere bulunan diğer tarihi değerleri de restore edip gün yüzüne çıkarabilirsek kültür turizmi açısından da gelişme sağlayabiliriz. Bu çeşmenin yenilenerek tekrardan akar hale geldiğini gören ve atalarının eserlerine sahip çıkıp değer verdiğimizi anlayan Yunan turistler bir daha ki seneye yanında başka birini daha getirecek ve mahallemize gelen turist sayısında artış olacak. Bu şekilde hem tarihi eserlerimize sahip çıkmış olacağız hem de geçmişle gelecek arasında bir köprü olan bu eserlerimizi korumuş olacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan yetkililerden edinilen bilgiye göre, resmi kayıtlara göre tarihi çeşmeye ait hiçbir tarihi doküman veya belgenin olmadığı öğrenildi.

(AŞ-ÖND-SC)



03.05.2017 14:20:43 TSI

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