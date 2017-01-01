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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Öğrencilerinden tarihe yolculuk

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:13
Öğrencilerinden tarihe yolculuk
Öğrencilerinden tarihe yolculuk

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Alişuuri İlkokulu öğrencileri Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi ziyaret ederek kütüphane müdürü Şahin Gergin'den bilgiler aldı.
Alişuuri İlkokulu 4-E ve 4-D sınıf öğrencileri öğretmenleri Selmin Çetin ile Özlen Köse nezaretinde Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesini ziyaret ettiler. Burada kütüphane müdürü Şahin Gergin'den bilgiler alan öğrenciler daha sonra Gergin'e sorular sordular. İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika'nın 1729 yılında matbaasında bastığı Vankulu Lügatı'da gören öğrenciler kitaba hayran kaldılar. Öğrencilere kütüphanenin tanımı ve türleri hakkında bilgiler veren Şahin Gergin " Kütüphaneler kitapların toplandığı belli bir takım sistemlere göre düzenlendiği ve okumak isteyenlerin hizmetine sunulduğu yerlerdir. Ancak şuanda içinde bulunduğumuz kütüphane biraz daha farklı. Bizim kütüphanemizde bulunan kitapların harfleri bildiğimiz Türkçe harfler değil. Arap harfleriyle yazılmış kitaplardır. Kütüphaneler türlere ayrılır halk, çocuk, ihtisas, milli, çocuk kütüphaneleri gibi bir çok çeşidi var. Bu türlerden bizim içinde bulunduğumuz kütüphane türü bir ihtisas kütüphanesi yani belli bir alanla ilgili belli bir konu sınırlaması olan sadece arap harfleriyle yazılmış ve matbaada basılmış olan eserleri barındıran kütüphanedir. Yazı makineleri matbaalar bulunmadan önce kitaplar hattatlar tarafından elle yazılıyordu. Bu kitaplar burada mevcut. İbrahim Müteferrika 1729 yılında matbaayı Türkiye'ye getirmiş ve o dönemden sonra eserler matbaada basılmış.Biz hem hattatların hemde matbaada basılmış eserleri burada barındırıyoruz. Bu bina ilk kez 1911 yılında Mehmet Reşat tarafından Ziraat Bankası olarak inşa edilmiştir. Burayı 2014 yılında bir protokol ile kullanım hakkını aldık ve yazma eserler kütüphanesi olarak kullanıyoruz"dedi.
Açıklamaların ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Şahin Gergin daha sonra öğrencilere kütüphaneyi gezdirdi.
(OF-BD)

03.05.2017 14:21:54 TSI
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