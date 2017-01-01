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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Fotoğraflarla Kudüs konferansı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:14
Fotoğraflarla Kudüs konferansı
Fotoğraflarla Kudüs konferansı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de 'Fotoğraflarla Kudüs' konferansı düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi Kudüs Dostlar Öğrenci Topluluğu tarafından Fotoğraflarla Kudüs' konferansı düzenlendi. Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa vatandaşlar ve üniversite öğrencileri katılırken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazeteci-Yazar Ferhat Lekesiz Kudüs'ün önemini fotoğraflar ile anlattı. Kudüs'ü sürekli gündeme getirdiklerini dile getiren yazar Lekesiz, "Bu sayede Kudüs'ü unutturmuyoruz. Tarihi planda babası Amori, annesi Hitit olan Kudüs, yeryüzündeki iki semavi inciden birisidir. Bu nedenle, dünden bugüne 44 defa el değiştirmiş, 52 defa kuşatılmış, 23 defa işgal edilmiştir. 3 defa ise yerle bir olacak şekilde yıkılmıştır. Kudüs 1967'den beri 24. işgalini yaşamaktadır. Bu nedenle dillerin anlatmaktan aciz düştüğü Kudüs'ün, kendi mevcut görünürlüğüyle sırlarını fotoğraflarla anlatmak istiyoruz. Bu sayede Kudüs'ün hafızalarda kalmasına vesile oluyoruz" dedi.
(MSK-MP-Y)

03.05.2017 14:22:39 TSI
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