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Ormancılıkta meslek deneyimleri konuşuldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:16
Ormancılıkta meslek deneyimleri konuşuldu
Ormancılıkta meslek deneyimleri konuşuldu

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Genç MÜSİAD Topluluğu tarafından düzenlenen "Ormancılıkta Meslek Deneyimleri" konulu konferans gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda Düzce Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin katıldığı programın açılış konuşmasını Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Eşen gerçekleştirdi. Genç MÜSİAD topluluğuna düzenledikleri etkinlik için teşekkür eden Prof. Dr. Eşen, Orman Bakanlığı'nın, Orman Bölge Müdürlüklerinin ve Orman Fakültelerinin birlikte çalışmalar yapmasının önemi üzerinde durarak bu kurumların işbirliklerinin diğer kurumlara da örnek olacağını söyledi.
Programda konuşan Genç MÜSİAD Topluluğu Başkanı Berk Bağırgan, duygu ve düşüncelerini ifade ederek yoğun programlarına rağmen konferansa katılan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ve Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'e teşekkür etti.
Programın davetli konuşmacılarından Zonguldak Orman Bölge Müdürü Orman Mühendisi Ahmet Sırrı Beşel, ormancılıkta sürdürülebilirlik, koruma alanları, milli parklar, kadastro çalışmaları ve gençleştirme faaliyetleri gibi birçok konuda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak teknolojik makineler kullanarak ormanların kısa sürede bakım ve gençleştirme faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Ahmet Sırrı Beşel, genç mezunlara da istihdam sağladıklarını ifade etti. 2013-2015 yılları arasında 33 milyon ağaç diktiklerini söyleyen Beşel, izni biten maden ocaklarını rehabilite ederek ağaçlandırdıklarını sözlerine ekledi.
Programın bir diğer konuşmacısı Bolu Orman Bölge Müdürü Orman Mühendisi Hasan Keskin, ülkemizin ormanlarının ve yeşil alanlarının kendilerine emanet edildiğini dile getirerek ormanların korunmasına büyük önem verdiklerinin altını çizdi.
Ormanların; yakın zamana kadar sadece odun üretim alanları olarak görüldüğünü söyleyen Keskin, artık ekolojik, turistik ve yaban hayatı gibi birçok alanda ülkemize gelir getiren araziler olarak değerinin daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Ormancılıkta başarılı olmanın ilk şartının mesleği sevmek olduğuna işaret eden Hasan Keskin, doğru planlama, mesleki gelişim ve iletişimin de başarı da önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Program, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ve Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'e hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
(AY)

03.05.2017 14:25:53 TSI
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