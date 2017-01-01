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Adana hibe programına dahil edildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:17
Adana hibe programına dahil edildi
Adana hibe programına dahil edildi
- Vali Demirtaş: "Teşvik almaya değer projeler üretmeliyiz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Adana'nın da hibe programına dahil edildiğini ve bunun büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Teşvik almaya değer projeler üretmeliyiz" dedi.
Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Demirtaş Başkanlığında gerçekleştirilen ve Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı'nın tüm ayrıntılarıyla ele alındığı bilgilendirme toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, tüm ilçelerin kaymakamları, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Seyhan Türker, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfü Altınsu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın yeni bir teşvik zincirine dahil edilmesi, kentin ufkunun ve parlak geleceğinin bir adım daha ileri taşımakta olduğunu söyledi.
Vali Demirtaş, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Adana'nın da hibe programına dahil edildiğini belirterek, "Daha önce Doğu ve Güneydoğu'daki 8 il, 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında bulunurken; Adana, Mersin ve Mardin'in eklenmesi ile bu sayı 11'e çıkmıştır. Kalkınma Ajansları'nın koordinesinde gerçekleşen hibe programına, ilimizin de dahil edilmesi, ciddi bir fırsattır. Adana'nın yeni bir teşvik zincirinde yer alması, ufkunun bir adım daha ileriye taşımaktadır. Adana, tarihten bugüne güneyin sanayi, tarım, ticaret ve iktisat merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmüştür. Bu durum Adana'yı her anlamda bir çekim merkezine dönüştürmüştür. Bu stratejik konum; göç, istihdam gibi sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunlara, bölgemizde yaşanan sıkıntılar ve küresel ekonomik krizler de eklendiğinde sorunun çözümü daha da zorlaşmaktadır" diye konuştu.

"Bize düşen görev, hükümetimizin uyguladığı teşviklerden en iyi şekilde yararlanmaktır"
Sağlanan teşvikleri en iyi şekilde değerlendirip teşvik almaya değer projeler üretmek gerektiğini söyleyen Vali Mahmut Demirtaş, "Hükümetimizce, 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında, kent ekonomisinin canlandırılması, sınai altyapının geliştirilmesi, beşeri ve sosyal altyapının canlandırılması için 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında Program ödeneği olarak 104 milyon TL gibi ciddi bir meblağ ayrılmıştır. Böylesine bir mali kaynaktan Adana'nın kendine düşen payı alması en büyük dileğimizdir. Bu hibe desteğini alan illerden Erzurum'un yılda ortalama 20 milyon TL'yi, Erzurum ekonomisine kattığını biliyoruz. Bizlerin de en az bu miktarda bir hibeyi, Adana'ya getirmek gibi bir hedefi olmalıdır" dedi.

"Bu program ile bir çok alanda hibe desteği sağlanacak"
Vali Demirtaş, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile sanayiden tarıma; turizmden lojistiğe, finans sektöründen şehir ve şehircilik bilincinin geliştirilmesine kadar birçok alanda hibe desteği sağlanacağını ifade ederek, "Bu kapsamda küçük ölçekli altyapı projeleri için de başvuruların yapılacağını umut ediyorum. Bu meyanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, kalkınma ajanslarımızı, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarımızı, üniversitelerimizi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve mahalli idare birliklerimizi program dâhilinde projeler üretmek üzere Kalkınma Bakanlığımızın sağladığı bu hibe desteğinden yararlanmaya davet ediyorum. Bizler Adana Valiliği olarak tüm kesimlere destek vermeye hazırız. Sizlerin program dahilinde prestij projelerine imza atacağınızı biliyoruz. Enerjinizi, geleceğe dair umutlarınızı, emeğinizi, projelerinizi bu şehir insanı için seferber edeceğinize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Proje başvuruları 22 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılabilecek
Demirtaş, stratejik önem taşıyan Çukurova Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde ve koordinasyonunda hayata geçirilecek projelerin başvuruların 22 Mayıs 2017 saat 17.00'a kadar Çukurova Kalkınma Ajansımıza yapılacağını ifade etti.
Toplantıya katılan ÇKA Genel Sekreteri Lütfü Altınsu ise konuşmasında, Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı'na ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı. ÇKA Genel Sekreteri Altınsu yaptığı bilgilendirmede, "Kalkınma Ajansı olarak 10 yıldır bölge planlarımız doğrultusunda, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve tanıtmak, rekabet gücünü artırmak ve bölge insanının yaşam kalitesini artırmak için bir yandan KOBİ'lerimize doğrudan destekler bir yandan da üretim, verimlilik, yenilikçilik ve girişimcilik altyapısını geliştirmek için kar amacı gütmeyen kurumlarımıza mali, teknik ve araştırma destekleri sağlamaktayız. En büyük handikabımız süre ile yarışıyor olacağımızdır. 22 Mayıs'a kadar sizlerden gelecek proje fikirlerini toplayıp, değerlendirip Kalkınma Bakanlığına göndermemiz gerekmektedir. Bu kapsamda sizlerden bilgi formunu doldurup Ajans ile temasa geçmenizi önemle istirham ediyorum" dedi.
Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı'nın tüm ayrıntılarıyla ele alındığı bilgilendirme toplantısı, proje ilişkin çeşitli düşüncelerin dile getirilmesiyle son buldu.
(ELF-Y)

03.05.2017 14:26:12 TSI
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