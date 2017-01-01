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Başkan Kurt, Hayvanat Bahçesini gezdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim, Kültür Parkı'na yapılan Hayvanat Bahçesini gezdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte Hayvanat Bahçesini gezen Başkan Kurt, Hayvanat Bahçesini çok beğendiğini söyledi. Özellikle çocukların bu parkı çok seveceğini belirten Başkan Kurt, Hayvanat Bahçesinin Eskişehir için bir ilk olduğunu kaydetti. Hayvanat Bahçesinin açıldığı günden beri 10 binlerce vatandaşın ziyaret ettiğine dikkat çeken Başkan Kurt, "Eskişehir'in böyle bir yere ihtiyacı vardı. Bunu da ziyaretçi sayısı kanıtlıyor. Ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e Eskişehir için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gezi sırasında vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Başkanlar Kurt ve Büyükerşen, vatandaşlarla sık sık fotoğraf çektirdi.

(KÇ)



03.05.2017 14:26:53 TSI

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