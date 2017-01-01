Sabri Yalım Parkı yenilendi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit merkezde bulunan ve vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan Sabri Yalım Parkı'nda yenileme çalışması yapıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, önce işlevini kaybeden parkın zeminini kaldırdı, fazla su birikmesini önlemek için drenaj sistemi yaptı. Bu çalışmanın ardından hızla alan düzeltilerek 1. sınıf rulo serilerek parkta yaklaşık bin metrekarelik alanda yeşillendirme yapıldı. 2 gün gibi kısa süre içinde yapılan çalışma ile parkta artık çamurlaşma, su birikmesi olmayacağı kaydedildi. Vatandaşlar, yapılan çalışma için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
(İG-GY-Y)
03.05.2017 14:27:46 TSI
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