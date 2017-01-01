YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sabri Yalım Parkı yenilendi

Sabri Yalım Parkı yenilendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit merkezde bulunan ve vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan Sabri Yalım Parkı'nda yenileme çalışması yapıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, önce işlevini kaybeden parkın zeminini kaldırdı, fazla su birikmesini önlemek için drenaj sistemi yaptı. Bu çalışmanın ardından hızla alan düzeltilerek 1. sınıf rulo serilerek parkta yaklaşık bin metrekarelik alanda yeşillendirme yapıldı. 2 gün gibi kısa süre içinde yapılan çalışma ile parkta artık çamurlaşma, su birikmesi olmayacağı kaydedildi. Vatandaşlar, yapılan çalışma için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(İG-GY-Y)



03.05.2017 14:27:46 TSI

NNNN

