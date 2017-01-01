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Başkan Uysal meclisi bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesinin 2017 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı bu gün yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, meclise ilçede devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı ilk oturumu, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüklerinde yaptığı görüşmeler hakkında da meclise ve konunun taraflarına bilgi veren Uysal, Elmatepe, Kavaklık ve Kepez'den anayola çıkış noktasında yaşanan sorunu 2 ay içinde çözeceklerini belirterek Sakindere'de yarım kalan çalışmalara ve rekreasyon projesinin devam edeceklerini, pazaryerine inen ve bir aracın zor geçtiği yolun, yaya yolu dışında 7 metrelik araç yolu haline geleceğini söyledi.

Ereğli trafiğine bilimsel çözüm

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kent İçi Trafiği'ni İyileştirme Etüdü ve Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyonu rapor ve projelerinin hazırlanması ve üniversite desteği almak için, meclisten yetki istedi. Yapılan görüşme sonunda, Kent İçi Trafik Sirkülasyonu İyileştirme Etüdü ve Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyonu Rapor ve Projelerinin hazırlanması işi için 5393 sayılı kanunun 75. Maddesi uyarınca üniversite ile ortak hizmet protokolü imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi maddesi oy birliğiyle komisyona havale edildi. Buna göre, Kdz. Ereğli'nin gelecek yıllarını da kapsayacak şekilde ilçe trafiğinin çözümü ve planlaması için üniversite ile bilimsel bir rapor hazırlanacak.

Şehit Döngel'in İsmi Yaşadığı Sokağa Verildi

Kdz. Ereğli Belediye Meclisinde, Kayseri'de meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden şehidimiz Kenan Döngel'in ailesinin yaşadığı Köseler Mahallesi Yıldız Sokağın İsmi, 'Şehit Kenan Döngel Sokak' olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Plajlara Jet Ski'li güvenlik

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın daha önceki meclis toplantılarında da gündeme gelen plajlardaki güvenlik uygulaması kapsamında, 2 adet Jet Ski (Deniz Motoru) alınması da belediye meclisinde oy birliğiyle karara bağlandı. Ayrıca Plajlar mevkisinde ki taşınmazında belediyeye bağla Yaşlılar ve Gençler Evi'nin bir şubesi olarak çalıştırılması oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye meclisi aynı zamanda Özel Halk otobüslerinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi için araç kapasitelerinin belirlenmesini de görüşerek ilgili komisyona havale edildi. Komisyonlara havale edilen diğer maddeler şu şekilde; 2017 mali yılı gelir tarifesine ilave yapılmasının görüşülmesi, 2016 mali yılı Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi, Kdz. Ereğli Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi, resmi kurumlara ait imar tadilat taleplerinin görüşülmesi, şahıslara ait imar tadilat taleplerinin görüşülmesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait yoldan ihdas parsellerin satış veya takasının görüşülmesi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, gündemdeki diğer maddeler ve komisyon raporlarını görüşmek üzere, Perşembe günü aynı saatte AKM'de 2. Oturumunu gerçekleştirecek.

(VK-SÖ-Y)



03.05.2017 14:31:57 TSI

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