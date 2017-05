YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesi uluslararası işbirliklerini geliştiriyor

Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, kuruluşu 400 öncesine dayanan ve Avrupa'nın en köklü üniversitelerinden biri olan İspanya'nın Oviedo Üniversitesi ile ikili ilişkilerini geliştiriyor.

Bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında devam eden ilişkileri geliştirmek ve yeni iş birliktelikleri sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi; İspanya'nın Asturias bölgesindeki üç farklı şehrinde yedi ayrı eğitim kampüsü bulunan Oviedo Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Düzce Üniversitesi'nde görev yapan Uzman Murat Gökmen yer aldı. Turizm, Ticaret ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Levi Perez Carcedo, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cristina Lopez Duarte, Çalışma Uygulamaları ve Staj Sürecinden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Monica Alvarez Perez ile İletişim Tanıtım ve Turizm Ofisi yetkililerinin ev sahipliği yaptığı program; Turizm Fakültesi personeliyle tanışma, fikir alışverişi ve tecrübe paylaşımı ile başladı, Düzce Üniversitesi'nin ve Oviedo Üniversitenin tanıtım sunumlarıyla devam etti.

Uzman Murat Gökmen; İspanya'nın Gijon şehrindeki Oviedo Üniversitesi Turizm Ticaret ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetimine ve Gijon Kampüsü İletişim Tanıtım ve Turizm Ofisi görevlilerine Düzce Üniversitesi ile ilgili bilgiler aktardı. Düzce Üniversitesi'nin uluslararası platformlarda tanınırlığının arttırılmasının da hedeflendiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi ile Düzce Üniversitesi'nin sağlık ve çevre alanında özel olarak desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Her iki üniversitenin sahip olduğu imkan, kabiliyet, olanak ve misyonları hakkında bilgi paylaşımı yapılması sonrasında söz alan Turizm Ticaret ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Levi Perez Carcedo, Düzce Üniversitesi ile Erasmus+ kapsamında anlaşma yapılması sürecini ve sonrasını önemsediklerini belirtti. Dekan Carcedo ise anlaşmaların sadece yazılı metinler olmadığını, bilakis; anlaşmaların sahip olduğu iş birliktelik ruhunun paydaşlar tarafından da benimsenmesi önemine vurgu yaptı. Düzce'nin ve Akçakoca'nın kültürel, sosyal, iklim ve yaşayış biçimi olarak Gijon'a ve Oviedo'ya benzediğini ve bu benzerlikten dolayı da çok şaşırdığını ifade eden Carcedo, ilerleyen günlerde olası iş birlikteliklerini destekleyeceklerini belirterek sözlerine son verdi.

Turizm, Ticaret ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cristina Lopez Duarte, Turizm Fakültesi olarak halihazırda Türkiye de dahil olmak üzere 60'dan fazla ülke ile işbirlikteliklerinin olduğunu söyledi. Türkiye'den Düzce Üniversitesi'nin yanı sıra Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi gibi üniversiteler ile de ikili anlaşmalarının olduğunu belirterek bu olumlu süreçten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Erasmus+ Değişim Programı kapsamında her dönem, Fakültelerini farklı ülkelerden 65-70 öğrenci ile 15-20 personelin ziyaret ettiğini söyleyen Duarte, aynı sayıda da kendi öğrencilerinin ve personellerinin bu değişimden faydalandığını sözlerine ekledi.

Değişimlerin uluslararasılaşma çabası içindeki üniversiteler için vazgeçilmez olduğunu dillendiren Prof. Dr. Duarte, öğrenci ve personel değişimlerinin eğlenceli ve kazanımlı olduğuna dikkat çekti. Gelen her öğrencinin ve personelin Üniversitelerine ve Fakültelerine farklı alanlarda bilgi, beceri ve bakış açısı kazandırdığına vurgu yapan Duarte, sahip oldukları akademik geleneğin de bu sayede güncellendiğinin altını çizdi.

Programın devamında, İletişim Tanıtım ve Turizm ofisine geçilerek Asturias bölgesinde bulunan önemli yerleşim yerleri ve şehirleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında Prof. Dr. Duarte eşliğinde; Fakülte'nin sosyal donatıları, yönetim ofisleri, kütüphanesi, öğrenci çalışma odaları, derslikleri ve kafeteryaları başta olmak üzere birçok birim hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda olası işbirliği zemininin oluşturulması amacıyla gerçekleşen ziyarette; proje işbirlikleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin beraber başlatılabilmesi ve sürdürülebilmesi uzun vadede öğrenci değişimine başlanabilmesi ve personel değişimi sürecine devam edilmesi; doktora ve sonrası araştırma geliştirme faaliyetlerinin oluşturulabilmesi; seminer, konferans ve kongrelerin ortaklaşa hazırlanabilmesi için fikir birlikteliğine varıldı.

Ziyarette; üniversitelerin uluslararasılaşma sürecindeki araştırma - geliştirme, sosyal, kültürel ve akademik tecrübelerinin önemine değinilerek ikili anlaşma sürecini yürüten kurumların anlayışlarının ve bakış açılarının da uyuşması gerektiğine dikkat çekildi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

03.05.2017 14:33:39 TSI

