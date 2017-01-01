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Söke'de Türkan Saylan Parkı tabelasına çirkin saldırı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesi Turgut Özal Bulvarında büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan Türkan Saylan Parkının tabelası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.



Şubat ayı içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törenle Söke'de bulunan parkta Türkan Saylan adı ölümsüzleştirilmişti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) kurucularından olmasının yanında Tıp Dünyasına adını yazdıran isimlerden biri olan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın fotoğrafının yer aldığı şık bir tabela parkın girişine monte edildi. Ancak Bu şık park tabelası kendini bilmez kişiler tarafından kırıldı.

Manzarayı gören vatandaşlar kamu malına zarar veren bu kişi yada kişileri kınarken, herkesin koruyup kollaması gereken ortak kullanım alanlarına zarar veren şahıslara tepki gösterdi.

(LT-MB-Y)



03.05.2017 14:34:46 TSI

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