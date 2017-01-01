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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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ESOGÜ'de "Tarih ile Seyr-i Alem Yunus Emre" programı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:26
ESOGÜ'de "Tarih ile Seyr-i Alem Yunus Emre" programı
ESOGÜ'de "Tarih ile Seyr-i Alem Yunus Emre" programı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yunus Emre Araştırma Merkezinin (YUMER) Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla düzenlediği "Tarih ile Seyr-i Alem Yunus Emre" programı, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan YUMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selahattin Önder, Yunussever gençlerin gönüllü gayretleri sayesinde bu gibi etkinlikleri yaşattıklarını ve ilerleyen dönemlerde de yaşatmaları gerektiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Önder, etkinliğin keyifli geçmesini dileyerek katılımcılara teşekkür etti.
Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade ise, ülkenin ve şehrin zenginliklerini bilinçli bir şekilde yaşama ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi ve etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılışın ardından ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çelik'in "Yunus Emre'nin Şiirlerindeki Değerler" konulu sunumu gerçekleşti. "Yunus Emre'yi anlamak ve anlatmak çok zor çünkü Yunus Emre hepimiziz. Bir olun beraber olun, gönül hoşluğu içerisinde olun" diyen Prof. Dr. Ali Çelik, Yunus Emre gibi düşünülmesi ve birlik beraberlik içinde olunması gerektiğini söyledi.
Sonrasında şiir, müzik dinletisi, tiyatro, "Yunus Emre Kıyafet Koleksiyonu" defilesi ve halk oyunu gösterisi ile geçen program, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlik çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.
(KÇ)

03.05.2017 14:35:46 TSI
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