İpekyolu'nda kültür-sanat günleri
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat günleri tüm hızıyla devam ediyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinlikler kapsamında düzenlenen resim günleri; doğduğu topraklardan kopmayan ve sanatın evrensel dilini hemşehrileri ve tüm dünya ile paylaşan Vanlı ressam Haydar Ekinek ve 50 ressamın birlikte canlı performans ve resimlerini sergileyecekleri belirtildi. Açıklamada, "Etkinlik 5 Mayıs Cuma günü saat 12.30'da Sanat Sokağında başlayacak ve sanatseverlere görsel bir şölen yaşatacak. Sergilenecek resimler 6 Mayıs Cumartesi günü saat 12.30'da Van TSO'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 7 Mayıs Pazar günü saat 12.30'da Van Kalesi'nde devam edecek etkinlik; Vanlılara bir sanat şöleni yaşatmak, konuk olacak ressamlara ilimizi ve kültürümüzü tanıtmak amacı ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 3 gün sürecek resim etkinliğine tüm sanatseverler katılabilecek" denildi.
(MSA-Y)
03.05.2017 14:37:57 TSI
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