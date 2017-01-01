Öğrencilerden 15 Temmuz maketi
(Fotoğraflı)
Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananları 'Darbe girişimini bastıran kahramanlarımız' konulu makette yansıttı.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını alan köprüdeki yaşananları yansıtan çalışmayı öğretmen Betül Kaba'nın danışmanlığında öğrenciler Metin Korunç, Taha Aydın ile Ilgar Yiğit Bolat yaptı. Makette, hainlerin kullandığı tanklara karşı gelen vatanseverlerin o anları da görülüyor.
Okulda 20 projenin sergilendiği bilim fuarının açılışını yaptıktan sonra stantları gezip okul müdürü Yalçın Yılmaz'dan bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, incelediği maketi hazırlayan öğrencileri kutladı.
(MÇ-SLH-Y)
03.05.2017 14:38:01 TSI
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