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Didim'de kutsal yol yürüyüşü yapılacak



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi tarafından organize edilen kutsal yol yürüyüşü 14 Mayıs'ta yapılacak.

14 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan yürüyüşün her yaştan misafirlere açık olacağı ve eğlenceli bir program yapılacağı belirtildi. Didim Belediyesinden yapılan açıklamada, Kutsal Yol Yürüyüşüne, sporun yanı sıra doğa ve tarih sevgisi taşıyan herkes davet edildi.

Kutsal yol yürüyüşü, antik yunan döneminde, baharın gelişi ile birlikte doğanın tekrar canlandığı ve bu yüzden yeni başlangıçlar dönemi olarak kabul edilen günlerde yapılan bir tören olduğu ifade edilirken, halkın Milet antik kenti ile dönemin en önemli kehanet merkezi Apollon Tapınağı arasındaki yolu yürüyerek kutlamalar yaptığı, dualar ettiği yüzyıllardır kutsal kabul edilen bir gelenek olduğu ifade edildi.

Didim sınırları içerisinde bulunan bu eşsiz topraklarda yüzyıllar önce yaşayan Milet halkının, modern çağın pozitif bilimlerinin temelini atan Thales, Anaksimenes ve Anaksimendros adlı 3 düşünürü ile doğa felsefesini başlattığı ifade edildi.

(OD-MB-Y)



03.05.2017 14:40:39 TSI

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