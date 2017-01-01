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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Engelli Ufuk'un tekerlekli sandalya sevinci

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:32
Engelli Ufuk'un tekerlekli sandalya sevinci
Engelli Ufuk'un tekerlekli sandalya sevinci

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Payas'ta faaliyet gösteren internet sitesi sahibi Ferit Savaş, tekerlekli sandalye hediye ettiği 18 yaşındaki Ufuk Karabey ve ailesinin yüzünü güldürdü.
Hediye ettiği tekerlekli sandalyeye engelli Ufuk'un binmesine yardım eden Ferit Savaş, "Engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için ilçemizde çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bugün de Ufuk evladımıza tekerlekli sandalye hediye ettik. Onların gözlerindeki mutluluk bize yeter. Her insan bir engelli adayıdır. Bir dakika sonra başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. O yüzden empati yapmalıyız. Engellilerimizin sorunlarına eğilerek onlara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.
(FRT-Y)

03.05.2017 14:41:02 TSI
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