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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı hızla ilerliyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı çalışmalarının devam ettiği ve yaklaşık yüzde 27'ye ulaşan kaba inşaatının kasım ayında bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile temeli 5 Ocak 2017'de atılan, Gündoğdu Mahallesi'nde inşasına başlanan ve inşaat çalışmaları devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası çalışmalarıyla ilgili Alt ve Üst Yapı İnşaat Tic. ve San. A.Ş. yetkilileri tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a brifing verildi. Üçüncüsü düzenlenen toplantıda, Başkan Albayrak'a Yeni Hizmet Binası çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Düzenlenen toplantıya Başkan Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Marmara, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, M. Zeki Gürcün, Fatih Ünsal ve Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Yrd. Doç. Elif Atayman, İller Bankası Yetkilileri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda projeye hava muhalefetinden dolayı 51 gün, mobilizasyon ve döküm izinleri nedeniyle de 30 gün ara verildiği bildirildi. Projenin 246. gününde olduğunu belirten yetkililer, 2017 Haziran ortalarında verilen aranın telafi edileceğini belirtti. Her ayın bir önceki ay ile birlikte değerlendirildiği ve kaydedilen ilerlemelerin görsel sunu eşliğinde yetkililere sunulduğu toplantıda, geçtiğimiz ay işin yüzde 8,11'inin, bu ay yüzde 13,8'inin bitirildiği, kaba inşaatın yüzde 26,99'unun tamamlandığı bilgileri verildi. Personel sayısının arttırılmasının planlandığını ve yaz sezonunda verimli bir çalışma gerçekleştirilmesinin amaçlandığını belirten yetkililer tarafından, Kasım 2017'de kaba inşaatın tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile ilgili bilgilendirilen Başkan Albayrak, toplantı sonrası inşaat alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi.

(MA-MEF-Y)



03.05.2017 14:42:36 TSI

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