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Suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirine 18 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de uyuşturucu kullanıcısı 5 kişiye bonzai satarken yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 40 yaşındaki sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası, 4 bin 500 TL adli para cezası verildi.

Mart ayında Kocasinan İlçesi'ne bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinden çıktığı sırada bir kişiye uyuşturucu verirken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Apartmanın çevresinde ve bodrum katında madde kullanan M.Ç., A.S., C.D., T.A. ve Ü.S.'nin gözaltına alınması sonucu 5 şüpheli, uyuşturucuyu E.A.'dan aldıklarını söylediler. E.A.'nın üzerinde ve evinde 6 farklı yerde paketlenmiş şekilde çok sayıda bonzai ele geçti. E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.A. (40) ve avukatı hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen E.A.'nın eşi G.A. (32), "Benim eşim, uyuşturucu kullanır. Evde uyuşturucu bulunmasının sebebi kullanıcı olmasından dolayıdır. Satıcılık yaptığını görmedim. Evimize çok fazla gelenin olmasının sebebi de eşimin şuan çalışmıyor olmasıdır" dedi.

Duruşmada 7 tanık dinlenirken, evli, 2 çocuk babası otobüs şoförü tutuklu sanık E.A. "Ben 17 yıldır suç işlemiyorum. Evin 6 farklı yerinde bulunmasının sebebi çocuklarımın, bulmaması ve görmemesi içindir. Ceza verilecekse uyuşturucu kullanmaktan ceza verilmesini isterim. Adli kontrol altında tutuksuz yargılanmamı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.A.'ya 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 18 yıl 9 ay hapis, 4 bin 500 TL adli para cezası verdi.

(AÖ-Y)



03.05.2017 14:43:08 TSI

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