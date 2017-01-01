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GTO'da enerji ve elektrik sorunları masaya yatırıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:35
GTO'da enerji ve elektrik sorunları masaya yatırıldı
GTO'da enerji ve elektrik sorunları masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerin yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantılar devam ediyor. Son olarak GTO'da gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda enerji ve elektrik sorunları masaya yatırılarak görüş alış verişinde bulunuldu.
GTO'da gerçekleşen toplantıya Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Hüsnü Özgüler, M. Bülent Evyapan, Meclis üyeleri, Beyhan Külekçi, Vedat Cergizbozan, Ali Değer, Erol Doğan, Elektrikçiler Odası Başkanı Sadık Keş, Elektrik Mühendisleri Odası temsilcisi, GTO Meslek Komite başkanları, sektör temsilcileri, Toroslar Edaş Bölge Müdürü Mehmet Unsu, Yatırım Planlama yöneticisi İbrahim Halil Karakeçi, Müşteri Operasyonlar müdürü Serdar Sarıhan Yapım İşleri Yöneticisi Ersin Yıldız katıldı. Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, elektrik kesintileri nedeniyle üretim ve ticarette bir takım sorunlar yaşandığını, özellikle geçtiğimiz kış ayında elektrik kesintileri ile ilgili olarak oda üyelerinden yoğun şikayetler aldıklarını söyledi. GTO Başkanı Hıdıroğlu " Bölgemizdeki elektrik ve dağıtım hizmetleri Toroslar Edaş tarafından yürütülmektedir. Sorunları beraber nasıl aşarız, tüccarımız ve sanayicimiz mağdur olmasın diye böyle bir toplantı düzenledik. Elektrik kesintileri Meslek komite toplantılarımızda sürekli olarak gündeme getiriliyor. Sıkıntılarla ile ilgili gerekli yerlere yasal müracaatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Gaziantep üreten bir kent olduğu için özellikle sanayi tesislerinde kesintilerin oluşması beraberinde sorunlar getiriyor. Gaziantep sanayi ve ticarette hızlı gelişen bir kent. Gaziantep'in enerji ve elektrikte ivedi olarak yatırıma ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Toroslar Edaş Bölge Müdürü Mehmut Unsu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Unsu, perakende satış ve dağıtım olmak üzere iki farklı alanda faaliyet gösterdiklerini, planlı ve plansız olmak üzere iki türlü kesinti gerçekleştiğini dile getirerek, " Planlı kesintiler, bakım işleri, yatırım işleri ve çalışmalardan kaynaklanan kesintiler oluyor. Bunun yanında şebeke kaynaklı problemlerden dolayı plansız kesintiler olabiliyor. Arıza oranı bir önceki yıla göre yüzde 47 azaldı. Geçici olarak trafolarda güçlendirme yaptık. Yatırımlarımız sürüyor. Yatırımlar tamamlandığında sıkıntılar sona erecek. Yatırımları zamanında tamamlayacağız" dedi.
Toroslar EDAŞ'dan sorunlara hızlı ve kalıcı çözüm beklediklerini ifade eden Sektör temsilcileri, Küsget, GATEM, Ünaldı Şehreküstü, Tekstil kent bölgesi başta olmak üzere şehrin muhtelif bölgelerinde yaşanan sorunları dile getirdi.
(SD-Y)

03.05.2017 14:45:08 TSI
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