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Selçuklu torunları Osmanlı'nın izinde



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt'e kültür turları devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi'nin yeni kültür projesi "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" ile Konya'dan Bilecik ve Söğüt'e yüksek hızlı tren ile kültür turları yapılıyor. İlk etapta bin 400 kişinin yararlanacağı etkinlik kapsamında her gün 40 kişilik turlar ile Selçuklu torunları Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'ye duaya gidiyor. Yenikent Spor Salonundan hizmet alan bayanlar da tur kapsamında Bilecik ve Söğüt'ün tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gördü. Bilecik'te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turu daha sonra Söğüt'te devam ediyor. Kültür gezisi kapsamında Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabrini de ziyaret ediyor.

Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler daha sonra Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya geri dönüyor.

Konya'dan günübirlik Bilecik ve Söğüt'e giden ziyaretçiler kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a organizasyondan dolayı teşekkür ettiler.

(İHA-FM-Y)



03.05.2017 14:46:01 TSI

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