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Trabzon'da "Lise Tanıtım Günleri" başladı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Liseye Yolculuk" projesinin bir ayağı olan "Lise Tanıtım Günleri" başladı.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarına geçişte belirleyici rol oynayan TEOG sınavlarına hazırlık sürecinde, temel eğitim 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde bulunan öğrencilere sistemli bir hazırlık süreci oluşturarak öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırıp ilgi ve becerileri doğrultusunda, doğru yönlendirme çalışmalarıyla ortaöğretime geçişlerini sağlayarak Trabzon'un eğitim niteliğini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yürütülen "Liseye Yolculuk" projesinin bir ayağı olan "Lise Tanıtım Günleri" kapsamında, Trabzon'da 8. sınıf seviyesinde bulunan öğrencilere ve velilerine orta öğretim kurumlarının tanıtımları yapılarak bu kurumlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlıyor. Trabzon Meydan Parkında kurulan stantların açılış törenine Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Trabzon Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kurdele kesim töreninde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Nusret Şahin, bu projenin, ülke için önder ve örnek bir proje olduğunu, Trabzon'daki eğitim ve öğretimin kalitesine önemli ölçüde etki edeceğini belirtti.

Trabzon genelinde 47 ortaokul bünyesindeki toplam 4 bin 363 öğrenci ile velileri proje kapsamında bilgilendirileceği belirtilirken, tanıtım faaliyetlerine 7 ilçeden toplam 31 lisenin katıldığı kaydedildi.

(OK-BK-Y)



03.05.2017 14:50:39 TSI

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