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MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı İbrahim Koşuk mazbatasını aldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı İbrahim Koşuk mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen İbrahim Koşuk, yönetim kurulu üyeleri ve partililer, merkezde bulunan bir çay bahçesi önünde toplandı. Grup, Bilecik Adliyesi'nde bulunan Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü'ne kadar yürüdüler. Burada Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fevzi Arslan'ın elinden mazbatasını alan MHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Koşuk, "Davamızın devamı için, birlik ve beraberliğimizin devamı için bütün ülkücü camiayı bir araya toplamak için genç ve dinamik bir yönetim oluşturduk. Bu yönetimde bizler MHP Genel Merkezi'mizin ve Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli'nin arkasındayız, emrindeyiz. Görevimizi ifa edeceğiz. Bütün Bilecik'teki ülkücü camiayı bir araya toplayacağız" dedi.

Mazbatasını alan MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Koşuk, yönetim kurulu üyeleri ve partililer Bilecik Adliyesi önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

(CKT-Y)



03.05.2017 14:51:51 TSI

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