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Yıldırım Tıp Merkezi 430 bin kişiye şifa dağıttı



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında vatandaşlara önemli imkanlar sunuyor.

1 başhekimin kontrolünde 15 doktor ile 7 branşta faaliyet gösteren Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi, 11 poliklinikte günde hafta içi 950, hafta sonu 350 kişiye sağlık hizmeti veriyor. Yıldırımlıların sağlık alanında ilk tercihi olan tıp merkezi, 2014'den bu yana dahiliye, çocuk, kadın doğum, diş, KBB, göz, genel ve acil polikliniklerinde 430 bin 784 vatandaşa muayene, 3 ambulansla 7 bin 665 kişiye de hasta nakil hizmeti verdi.

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Tıp merkezimiz, alanında uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi ilke ediniyor. Maksadımız modern tıbbi imkanlarla ile Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak" dedi.

Edebali, "İlçemiz sınırları içerisinde yaşayıp, hizmetin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak. Mutlu bir toplum ancak sağlıklı fertlerden oluşur. Türkiye'de tıp merkezi olan 5 belediyeden birisiyiz. İnsanlarımızın en önemli ihtiyaçları sağlık. Vatandaşlarımızdan cenazesi olanlara en zor günlerinde hizmet verip acı ve kederlerini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Bu bizim kültürümüzün ve kadim medeniyetimizin bize yüklediği bir görev" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



03.05.2017 14:53:18 TSI

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