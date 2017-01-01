İl Jandarma Komutanlığı öğrencileri hayatta karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı uyardı
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KAYSERİ (İHA) - İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sümer Eğitim Kampusunda bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik hayatta karşılaşabilecekleri güçlükler konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.
İl jandarma komutanlığı organizasyonunda Halk Sağlığı il Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Sümer Eğitim Kampusunda bulunan okullarda bin 200 öğrenciye çocukların sosyal hayatta karşılaşabileceği güçlüklere dikkat çekilerek, sağlık konularında ilgilendire yapıldı. Konu hakkında bastırılan broşürler öğrencilere dağıtıldı. İl jandarma komutanlığı köpek timlerince gösteri yapıldı.
(AÖ-Y)
03.05.2017 14:53:40 TSI
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