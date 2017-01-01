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Öğretmenler hünerlerini tiyatro oyununda sergiledi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11 öğretmen kurdukları tiyatro topluluğu ile "Yüzsüz" isimli komedi türü tiyatro oyunu sahneledi.

Kdz. Ereğli ilçesindeki değişik okullarda görev yapan 11 öğretmen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sinema salonunda "Yüzsüz" isimli tiyatro oyununu oynadı. Barış Bostancı'nın yönetmenliğini, Selma Uğurlu'nun yardımcılığını üstlendiği tiyatro oyununda gösterdikleri performans ile profesyonel oyunculara taş çıkartan öğretmenler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Dari Fo tarafından yazılan komedi oyunu iki bölüm halinde sahnelendi. Tiyatroda oyunculuk yapan öğretmenler, kendilerinin oynarken büyük heyecan yaşadıklarını ve aynı zamanda keyif aldıklarını söyledi. İzleyicinin de performanslarından memnun kalmasının kendilerini motive ettiğini dile getiren öğretmenler, uzun bir çalışmanın ardından oyunu sahnelediklerini anlattı.

(VK-SÖ-Y)



03.05.2017 14:53:54 TSI

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