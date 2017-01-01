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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Anneler Günü'nde anneniz için hediyenizi kendi ellerinizle yapın

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:46
Anneler Günü'nde anneniz için hediyenizi kendi ellerinizle yapın
Anneler Günü'nde anneniz için hediyenizi kendi ellerinizle yapın

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Forum Erzurum'un atölye çalışmalarına katılarak anneniz için hediyenizi kendi elleriniz ile tasarlayabilirsiniz.
Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, yaklaşan Anneler Günü'nde annelerine farklı hediye vermek isteyenler için üç tasarım atölyesi çalışması organize ediyor.
Siz de 12-14 Mayıs arasında düzenlenecek atölye çalışmalarına katılarak anneniz için hediyenizi kendi elleriniz ile tasarlama fırsatını yakalayabilirsiniz.
"Annelerin En Özeline, Hediyelerin En Güzeli" sloganı ile yapılan atölye çalışmalarının ilki 12 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. İlk etkinlikte kendi elleriniz ile kupa bardak tasarımları yapabileceksiniz. 13 Mayıs Cumartesi günü ise mutfak önlükleri için tasarım çalışmaları yapılacak. 14 Mayıs Pazar günü katılımcılar üçlü fotoğraf panosu tasarımları yapacak.
Siz de Anneler Günü'nde annenizi kendi elleriniz ile hazırladığınız farklı bir hediye ile mutlu etmek istiyorsanız, Forum Erzurum'un bu tasarım atölyesi çalışmalarını kaçırmayın.
(erz-at-y)

03.05.2017 14:55:10 TSI
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