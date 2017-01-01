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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan 1 sanığa 8 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Z.K. (31) ve Ö.E. (24) ile avukatlar hazır bulundu.

İlkokul mezunu ve bekar sanık Z.K. "Aracı olay günü kardeşimden aldım. Kardeşim de başkasından almış. Yolda çevirme vardı, araçtan indiğim sırada beni kaçtı zannettiler. Araçta ele geçirilen uyuşturucudan benim haberim yoktu. Diğer sanık Ö.E.'yi 'kedi' lakabı ile tanırım. Kendim uyuşturucu madde kullanıyorum ama satıcı değilim. 'Kedi'den daha önce uyuşturucu aldım, o gün üzerimdeki maddeyi Ö.E.'den aldım. Bana uyuşturucuyu arabaya gelip verdi" diye konuştu.

Evli, 2 çocuk babası muhasebeci tutuklu sanık Ö.E. ise mahkemede savunmasında "Benim olayla hiçbir alakam yok. Z.K. seyyar pazarcıdır. Ben Z.K.'yi mükelleflerimden dolayı tanırım. Daha önceden uyuşturucu kullanırdım ama şimdi kullanmıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Z.K.'ye 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl hapis, bin TL adli para cezası verirken, diğer sanık Ö.E.'nin beraatına karar verdi.

(AÖ-Y)



03.05.2017 14:55:20 TSI

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