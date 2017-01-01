Evlerinde çok sayıda silah iskeleti bulunan 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet çeşitli markalarda tabanca iskeletleri, tabancalara ait çok sayıda namlu, şarjörler, kesici ve delici materyaller ele geçirilmiş ve 2 kişi de gözaltına alınmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan E.E. ve Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
(AG-AÖ-Y)
03.05.2017 14:55:36 TSI
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