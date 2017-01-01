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Yunusemre Meclisinde ülke gündemi değerlendirildi



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MANİSA (İHA) - Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda gündemi değerlendiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 16 Nisan'da gerçekleştirilen yeni anayasa referandumunda milletin kararını verdiğini söyleyerek, "Millet iradesini sandığa yansıtmıştır" dedi.

Yunusemre Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda 13 maddenin görüşüldüğü toplantıda gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Çerçi, 16 Nisan'da yapılan yeni anayasa değişikliği reformunun hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçi milletin verdiği karara saygı duyulması gerektiğini hatırlatarak, "Geçtiğimiz ay milletimiz yeni anayasa sistemi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, parti liderlerinin de ifade ettiği gibi 'evet de diyen hayır da diyen bu memleketin birinci sınıf insanıdır.' Herkes iradesini sandığa yansıtmıştır. 1950'den bu yana Türkiye'de düzgün giden en güzel işlerden bir tanesi milli iradenin sandığa yansımasıdır. Sandık başında ufak tartışmalar olsa da milli irade her dönem sandığa yansımıştır. Türkiye bir karar verdi. Bu bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliğidir. Ülkemize milletimize hayırlı olsun." dedi.

Mecliste, köy tüzel kişiliği sona eren kırsal mahallelerde Tip Mimari Proje Uygulaması gündeme geldi. Çalışmaya ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül, "İmar komisyonu bu konuya ilişkin çalışma yaptı. Biz zaten 7 adet proje belirlemiştik. Projelerin plansız alanda, köy yerleşik alanı sınırı içerisinde ve köy nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımız için bir uygulama esnekliği getirdi. Bunun haricinde imar planı ve imar uygulaması yapılan yerlerde tip proje uygulamasının yasal olmadığı yönünde bir karar var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından madde oy birliğiyle meclisten geçti. Toplantıda kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecek olan Uncubozköy Gündüz Bakımevi'nin ücret tarifesi de belirlendi.

(SC-Y)



03.05.2017 14:56:23 TSI

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