YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mayıs ayı meclis toplantıları başladı

Mayıs ayı meclis toplantıları başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında başladı. Beş oturumda gerçekleşmesi planlanan toplantılarda bahar ayları ile birlikte çalışmalarına hız veren il özel idaresinin köy ve ilçelerde planladığı içme suyu, asfalt, kanalizasyon, onarım bakım gibi yatırımlar görüşülüyor.

İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşiyor. Köy ve ilçelerin altyapı, içme suyu ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yatırımları görüşüldüğü toplantıda Tuygun; "2017 yılı yatırım planlaması kapsamında çalışmalara devam edeceklerini belirterek; "İlçe ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın içme suyu, kanalizasyon, yol gibi ihtiyaçlarının yanı sıra kültür ve sosyal olarak eksikliklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yıl hedeflerimizde yüzde 90'lık bir başarı sağladık. Yeni araçlarımız ve personellerimizle birlikte bu yıl önemli çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

(FG-AT-Y)



03.05.2017 14:57:33 TSI

NNNN

