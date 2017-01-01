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Başmüşavir Saral Kula'da incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Başmüşaviri Bülent Saral, Kula'da bir dizi incelemlerde bulundu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Başmüşaviri Bülent Saral, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan ve Kula Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Yaman ile birlikte yapımı devam eden spor kompleksi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan İbrahim Özboyacı Ticaret Meslek Lisesinde ve Turizm Meslek Liselerinde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden spor kompleksi yüklenici firma yetkililerinden inşaat durumu hakkında bilgiler alan Başmüşavir Saral ve beraberindekiler, inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Kula'da Spor Toto tarafından bir çok hizmet verildiğini dile getiren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Başmüşaviri Bülent Saral, "Kula'da yapımı devam eden spor kompleksinde ve yapımı tamamlanan Ticaret Meslek lisesinde AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve beraberindekiler ile incelemelerde bulunduk. Yapılan hizmetlerden de görüldüğü üzere Kula'da Spor Toto'nun hizmetleri hat safhada. İnşallah bu hizmetlerin de takipçisi olarak yapımı devam eden spor kompleksini en yakın zamanda tamamlayarak hizmete geçireceğiz. Yapımı sona eren ve faaliyete başlayan diğer hizmetlerimiz de Kula'ya yeniden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden spor kompleksinin yakın takipçisi olduklarını ve inşaatın kısa sürede tamamlanması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle Kula'ya yakışır muhteşem bir spor kompleksini Kulalı vatandaşlara kazandırmak için gün saydıklarını belirtti.

(HY-SC)



03.05.2017 14:59:04 TSI

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