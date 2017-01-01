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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde Kentsel dönüşüm kura listeleri açıklandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:51
Niğde Kentsel dönüşüm kura listeleri açıklandı
Niğde Kentsel dönüşüm kura listeleri açıklandı

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi'nin, TOKİ ile birlikte sürdürdüğü Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, noter huzurunda çekilen kurada 1357 konut sahiplerini buldu. Noter onaylı hak sahiplerinin listesi, Niğde Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlandı ve ilan panolarında askıya çıktı.
Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki, 1.,2, ve 3. Alanlarda 60 m2, 75 m2, 110 m2, 125 m2, 135m2 140m2 ve 180 m2 ebatlarındaki 1357 konut için 5 Şubat Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirilmişti. Yapımı tamamlanan binaların ilk ve son katlarındaki dairelerin dahil edilmediği kura çekiminin ardından hak sahiplerinin isimleri belirlendi.
Niğde Belediyesi ve TOKİ ile anlaşmaya varan hak sahipleri arasında yapılan kura çekiminde isimleri belirlenen hak sahiplerinin listesi Niğde Belediyesi'nin www.nigde.bel.tr. Adresinde yayınlandı. Liste, Niğde Belediyesi'nin ilan panolarında da askıya çıktı.
(YE-AÖ-Y)

03.05.2017 14:59:19 TSI
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