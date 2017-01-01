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İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazaryeri Açıldı



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NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Başkan Akdoğan açılışta yaptığı konuşmada ''2014 yerel seçimlerinde İlhanlı Mahallesi'ne kapalı pazaryeri sözü vermiştik. Şuanda verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.

2009 yılında Niğde'de tek bir kapalı pazaryeri bile yokken Niğde Belediyesi bugün 3. Kapalı pazaryerini şehre kazandırdı. Efendibey Mahallesi'ndeki pazaryerinin de üstünün kapatılacağının müjdesini veren Akdoğan '' Önümüzdeki günlerde de açılışı yapacağımız Selçuk ve Özbelde kapalı pazaryeriyle Niğde'deki kapalı pazaryeri sayısını 5'e çıkaracağız'' diye konuştu.

Esnafımıza Hayırlı Olsun

Pazar esnafıyla birlikte yapılan kahvaltının ardından Belediye Başkanı Akdoğan açılış konuşması yaptı. Niğde'nin her köşesindeki ihtiyaçların bir bir giderildiğini konuşmasında anlatan Akdoğan pazaryerinin hem esnaf için hemde vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Başkan Akdoğan, '' Niğde Belediyesi olarak ilk dönemimizde Pazar Pazarı ve Pazartesi Pazarı'nın üzerini kapatmıştık. 2014 yerel seçimlerinde de İlhanlı Mahallesi'ne kapalı pazaryeri yapacağımızı söylemiştik. O sözümüzün gereği olarak bugün burada İlhanlı Mahallemize yaptığımız pazaryerinin açılışını yapıyoruz. Bu pazaryerinin, hem alışveriş yapacak mahalle sakinlerimize hem de buradan rızkını kazanacak esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız hayırlı ticaretler yapmalarını Cenab'ı Hak'tan niyaz ediyorum'' şeklinde konuştu.

''Selçuk Mahallesi kapalı pazaryerinin açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz'' diyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan '' Özbelde' de yapımı devam eden bir pazaryerimiz var. Bu sene onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Efendibey Mahallesi'ndeki pazaryerinin de üzerinin kapatılmasını yine bu sene sonuna kadar yapmış olacağız. TOKİ'nin belediyemizle beraber yürütmüş olduğu Kentsel Dönüşüm projesinin tamamlanmasıyla ve hak sahiplerinin konutlarına oturmasıyla birlikte orası da Niğdemizin en önemli pazarlarından bir tanesi olacak'' diye konuştu.

Belediyeden Önemli Projeler

Başkan Akdoğan belediyenin yürütmüş olduğu önemli projelerden olan; sebze meyve halini Hıdırlık mevkii'ne bu yıl içinde taşınacağını ve böylece Niğdenin modern bir hal' e kavuşacağını vurguladı. Akdoğan, Eski fidanlık olan bölgeye ise 360 dükkanlı Sanayi Sitesi yapılmasıyla ilgili yer tesliminin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacağının da müjdesini verdi. Vali Konağı Yokuşu'ndan devlet hastanesine bir tünel geçişi yapılacağını kaydeden başkan Akdoğan o bölgede yapılan kamulaştırma çalışmalarının bir aya kadar sonuçlanacağını ve ihalesinin bu yıl içinde yapılacağını ifade etti. Efendibey kentsel Dönüşüm projesinde 1357 konutun kura çekimin dün yapıldığını belirten Akdoğan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Kapalı pazaryerinin açılışının ardından pazarı gezerek esnafla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan esnafa hayırlı işler diledi, talep ve isteklerini de dinledi. Akdoğan ziyareti sırasında, '' Şehrimizin gelişmesi, güzelleşmesi ve insanlarımızın daha iyi bir şehirde yaşaması için Niğde Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz'' dedi. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Akdoğan'a teşekkür etti.

Kapalı pazaryerinin açılışına Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, belediye meclis üyeleri ve İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin esnafı katıldı.

(YE-AÖ-Y)



03.05.2017 14:59:30 TSI

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