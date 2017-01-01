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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:52
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeni ile açıklamada bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kırşehir Temsilcisi Sait Yanık, gazetecilik mesleğinin önemli bir meslek olduğunu söyledi.
Cemiyet Başkanı Yanık, ülke barışının sağlanması ve kamusal hakkın doğru kullanılması için gazetecilik mesleğinin doğru yapılması gerektiğini belirtti.
Gazeteciler Cemiyetinin yaptığı açıklamayı da aktaran Yanık, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3 Mayıs'ları Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak belirlemiştir.
1993 yılında Medya çalışanlarına ve basın emekçilerine yönelik baskıları protesto etmek ve anımsatmak görevimizdir.
Gerçekleri öğrenme hakkı olan basın özgürlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin bulunduğu nesnel bir gazetecilik yapılmalıdır.
Eleştiren, soruşturan kısaca mesleğin gereklerini yerine getiren yazılı, görsel ve işitsel medya kurumları üzerinde sansür ve oto sansürün olumsuz etkisi her alanda kendini gösteriyor.
Gazetecilik meslek ilkelerine uygun yapıldığında en onurlu mesleklerden biridir. Kamuoyu adına görev yapar, kamuoyu adına iktidarları denetler. Gazetecilik demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede suç değildir.
(EÖ-AÖ-Y)

03.05.2017 14:59:56 TSI
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