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Meram'da Dutlu Koruluğu Sosyal Tesisinin temeli atıldı



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Dutlukırı Kültür Parkı içerisine yaptırılacak Dutlu Koruluğu Sosyal Tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Fatma Toru, yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olacak tesisin yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram'ı insan öncelikli bir şehir yapılanmasına kavuştururken diğer yandan da medeniyet birikimimizi bugüne taşıyacak projelerden birinin daha temeli atmaktan onur duyduğunu belirterek, "Şehrimizi imar ederken, insanımızın imarına da katkı sağlayacak projelerimiz ve yatırımlarımız ile Meram'ın tarihten gelen yeşilini koruma ve geliştirmenin azim ve kararlılığı ile çalışıyoruz. Belediye olarak mevcut yeşil alanlarımıza ilave olarak yeni park ve bahçeler ile bunların içerisinde halkımızın istifadesine sunabileceğimiz sosyal tesisleri de inşa etmenin gayretindeyiz. Bu bilinçle 850 bin metrekarelik alanda düzenleme yaptığımız Dutlu Koruluğundaki çalışmalarımız 2 yıldır devam etmektedir. Çok değil 50 yıl öncesine denk şiirlere, seyahatnamelere konu olmuş yaşayan Meram Bağlarımızın bir efsane olarak kalmasına da gönlümüz asla razı değildir. Bunu gerçekleştirebilmek için bu bölgede 10 bin metrekarelik alanda üzüm bağları oluşturuyoruz. Nasıl ki, 'Meram' denildiği zaman aklımıza yeşilin tüm tonları geliyorsa, bundan sonra da hedefimiz 'yeşil' denildiği zaman akıllara Meram'ın gelmesidir, tüm çalışmalarımız bunun üzerinedir" dedi.

"Farklı özellikleriyle Konya'da ilk olacak"

Günün stresinden bunalan insanlara alternatif olacak olan Dutlu Koruluğunun; sosyal tesisin tamamlanması ile hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Başkan Toru, "İçerisinde piknik alanlarının yanı sıra, doğanın temiz örtüsü üzerinde, temiz hava alarak yürümeye imkan sağlayacak olan yürüyüş alanları, burada sizleri bekliyor olacaktır. Çevreyi seyredebileceğiniz seyir terası ile her yaştan genç insanımızın spor yapabileceği alanlar da yine burada hizmet verecektir. Tabii ki gözbebeklerimiz olan çocuklarımız için de oldukça büyük bir oyun alanını burada kuruyoruz. Trap atış alanları ile ata sporlarımız arasında olan okçuluğu da unutmadık; onun için de burada alanlar oluşturuyoruz. Son yıllarda popüler hale gelen paintball için de ayrı bir bölüm kurduk. Yine ecdat yadigarı olar sedir sohbetleri için de yeni tasarımlarımızla kameriye ve piknik masalarına farklı bir açılım sağladık. Parkta yer alacak olan birçok kameriye halkımızın dinlenmesine imkan sağlayacaktır. Birçok insanımızın ilgisini çekecek olan sentetik çim kızağı da hizmetinizde olacaktır. Görüldüğü gibi piknik anlayışını farklı bir konsepte taşıyacak olan parkımız, oldukça geniş bir yelpazede hizmet verecek ve insanımızın dinlenmesine, eğlenmesine imkan sağlayacaktır. Sentetik çim kızağı, trap ve okçuluk ile sedir sohbeti için oluşturulacak alanlar, şehrimizde bir ilk olarak hizmete girecektir" ifadelerini kullandı.

"Tesisin bitiş tarihi 17 aralık 2017"

"Böyle büyük bir koruluğun içine de büyüklüğüne yakışır şekilde geleneksel mimari tarzı ve gerekse huzur ve dinlenmeye yönelik olarak tasarlanan bir sosyal tesis gerekirdi ve biz de unutmadık" diyen Toru, sosyal tesis ile ilgili şu bilgileri verdi: "Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile erken Cumhuriyet dönemi mimarisinden esinlenerek hazırlanan proje, Meram'a değer katacak projelerden bir tanesidir. Yaklaşık 24 bin metrekare gibi büyük bir alanda, bin metrekareye yakın inşaat alanıyla oldukça işlevsel bir tesis düşündük. Bodrum ve zemin kattan oluşacak olan ve Osmanlı Kahvesi ismini verdiğimiz tesisimiz, 360 metrekarelik bir restoran ile 800 metrekareyi aşan bir Osmanlı Bahçesi'yle hizmet verecek. Ayrıca restoranın çevresinde 8 bin metrekarelik bir göletin yer aldığını da söylersem, bu projenin büyüklüğü hakkında bir düşünce oluşur sanıyorum. Yayalar ve araçlar için köprülerin yanı sıra parkın büyüklüğüne yakışır bir şekilde giriş takı yapılacaktır. Yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olacak tesisimizin ihale bitiş tarihi 17 Aralık 2017'dir."

"16 Nisan dönüm noktası"

Böyle büyük bir tesisin, yeşil Meram'ın adına yakışır şekilde dizayn ediliyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür de, "16 Nisan 2017 tarihi, ülkemiz için en önemli dönüm noktalarından biridir. İstikrar için, güven için ve güçlü bir Türkiye için hepimiz sandık başına gittik ve gereğini yaptık. Artık bundan sonra coğrafyamızda ve ülkemizde ekonomik, sosyal, siyasi açıdan her türlü sıkıntıların bertaraf edileceği yeni bir çağa giriyoruz. Böyle bir döneme girilirken Meram'da, Konya'da ve ülkemizde hiç ara vermeksizin yatırımlar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkenin daha müreffeh bir ülke olması için hem hükümetimiz hem de yerel yönetimlerimiz çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.

"En güzel hizmet insana yapılan hizmettir"

En güzel hizmetin insana yapılan hizmet olduğunu vurgulayan Meram Kaymakamı Resul Çelik de, "İnsanoğlu eşrefi mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir. İnsana hizmet etmek en büyük onurdur bizler için. Temelini atacağımız bu tesisin, ilçemizin ve şehrimizin sosyal hayatına merkez olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra protokol mensupları dua ile butona basarak Dutlu Koruluğu Sosyal Tesisinin temelini attı. Dutlu Koruluğu Sosyal Tesisinin temel atma törenine Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Ziya Yalçınkaya, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Mustafa Torun, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların yöneticileri, teşkilat mensupları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(İHA-FM-Y)



03.05.2017 15:00:06 TSI

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