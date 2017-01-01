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Futsal gençler yarı final müsabakaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Futsal genç erkekler ve genç kızlar yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı.

Okul Sporlarının 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Genç erkekler ve Genç kızlar Futsal yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yıldırım Akbulut spor salonunda başlayan müsabakalarda 7 erkek 8 kız olmak üzere 15 takım mücadele ediyor. 2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda 180 sporcu ter dökecek.

Kızlarda 2 erkeklerde ise 2 gurupta takımlar mücadele veriyor. Yapılacak olan çapraz eşleşme neticesinde Erzincan'dan 2 kız 2 erkek takım Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak. Türkiye finalleri 12-16 Mayıs 2016 tarihlerinde Yozgat ilinde yapılacak.

Erzincan'da yapılan müsabakalarda kızlarda; Amasya, Ardahan, Erzurum, Gaziantep, Sivas, Rize, Batman ve Muş illerinden gelen takımlar mücadele ediyor. Erkeklerde ise Artvin, Gümüşhane, Trabzon, Diyarbakır, Muş, Van ve Sivas illerinden gelen takımlar mücadele veriyor.

(FG-AA-Y)



03.05.2017 15:00:27 TSI

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