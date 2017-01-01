YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelsiz Bahar Festivali'yle engeller aşılıyor

Engelsiz Bahar Festivali'yle engeller aşılıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Engelsiz Bahar Festivali" ile engelli vatandaşların toplumla kaynaşmasına yardımcı oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların toplumla kaynaşmasını sağlamak amacı ile Engelsiz Bahar Festivali düzenliyor. Bu kapsamda yapılan ilk piknik geçtiğimiz hafta sonu Cephanelik Mesire alanında düzenlendi. Etkinliğe İzmit, Kandıra, Derince ve Kartepe ilçelerinden gelen engelli ve aileleri katılırken, yapılan piknikte renkli ve eğlenceli bir gün geçirdiler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile birlikte etkinlik alanını dolaşarak, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Festival alanındaki etkinlikleri izleyen Başkan Karaosmanoğlu engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Birbirinden farklı aktivitelerin gerçekleştiği Engelsiz Bahar Festivalinde unutulmuş sokak oyunları, geleneksel alan oyunları, şişme oyun gurupları ile küçük çocuklar eğlenceli zaman geçirdiler. Daha sonra sahne alan Sultan Bekçi ve ekibi, seslendirdikleri birbirinden güzel Karadeniz şarkılarıyla vatandaşları eğlendirdi. Festivalin diğer ayağı ise 14 Mayıs Pazar günü Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerindeki engelli vatandaşları ve ailelerinin katılımı ile yapılacak.

(İG-İÇ)



03.05.2017 15:00:31 TSI

NNNN

