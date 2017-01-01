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Yozgat bin testi kebabı ile rekor kırmaya hazırlanıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:52
Yozgat bin testi kebabı ile rekor kırmaya hazırlanıyor
Yozgat bin testi kebabı ile rekor kırmaya hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından "1. Ulusal Yemek Festivali" kapsamında bin testi kebabı pişirilerek rekor çalışması gerçekleştirilecek.
Belediye Kültür Müdürlüğünce 5-7 Mayıs tarihleri arasından organize edilecek festival etkinlikleri kapsamında Lise Caddesi'nde kurulacak ocaklarda bin testi kebabı pişirilecek.
Festival için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Yozgat'a özgü bir değeri ön plana çıkarmak için testi kebabıyla rekor denemesi yapacağız. Guinness Rekorlar Kitabı için başvurumuzu yaptık. Yozgat'ın ismini, kültürünü diğer illerde de duyurmak istiyoruz. Festival 3 gün sürecek. Bu süre zarfında değişik kategorilerde çeşitli yarışmalar düzenlenecek" dedi.
Arslan, Yozgat'ın tanıtımı için bu tür uygulamaları sürekli hale getireceklerini de sözlerine ekledi.
(BMG-UY-Y-)

03.05.2017 15:00:47 TSI
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