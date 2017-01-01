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Kur'an-ı Kerim hizmet içi eğitim kursu tamamlandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:52
Kur'an-ı Kerim hizmet içi eğitim kursu tamamlandı
Kur'an-ı Kerim hizmet içi eğitim kursu tamamlandı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli İlçe Müftülüğü tarafından imam ve müezzinlere yönelik düzenlenen Kur'an-ı Kerim hizmet içi eğitim kursu tamamlandı. Eğitim kursuna katılan 21 kursiyer imam, Kur'an Kursu'nda düzenlenen törenle belgelerini aldı.
Belge törenine konuşan Salihli İlçe Müftüsü Nurullah Sadıç, eğitim kursunda Kur'an-ı Kerimi tecvit kurallarına göre yüzünden okuma, ezberlenecek ayet ve sureler, din eğitiminde imam hatiplik ve müezzin kayyımlık, ezan ve müezzinlik, ezanı güzel okuma ve makamlar gibi konuların işlendiğini söyledi.
Din hizmetlerini yürüten personelin, Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde güzel okunmasını sağlamak ve Kur'an-ı Kerim'i doğru öğretmek amacıyla bu kursu düzenlediklerini ifade eden Müftü Sadıç, "Kursumuz, ayrıca görevlilerimizin kendilerini yenilemelerine de yardımcı oldu. Bu kurslar aynı zamanda personelimizin görev motivasyonunu ve hizmette verimliliğini de arttırmaya vesile olacaktır." dedi.
Müftü Nurullah Sadıç, kursu tamamlayan imam ve müezzinlere belgelerini takdim etti.
(BA-SC)

03.05.2017 15:01:00 TSI
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