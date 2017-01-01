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MHP'nin yeni Kadın Kolları başkanı Emine ulaş tanışma toplantısı düzenledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Emine Ulaş 3 Mayıs Türk Bayramı kutladı.

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Emine ulaş, 3 Mayıs Türk Bayramı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına Ulaş, MHP Malatya İl başkan Yardımcısı Av. Aykut Öcal, Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve Elazığ İl Kandın Kolları Başkanı Sema Tunç ile birlikte katıldı.

3 Mayıs Türk Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Emine Ulaş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1944 yılına gelene kadar denilebilir ki, görünüş itibariyle de olsa kuruluş ülküsüne bağlıdır. Bu ülküde Türkçülüktür. Bugün 3 Mayıs Türk Bayramı, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

İl Başkanlığı görevinin kendisine tevdi edildiğini belirten Ulaş, "MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörlüğü ve MHP Malatya İl Başkanımız tarafından tarafıma tevdi edilen MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini gururla ve şerefle aldım. Beni bu göreve layık gören başta kadın kolları genel koordinatörümüz ve genel başkanımızın Başdanışmanı Nevin Taşlıçay hanımefendi ve İl Başkanımız Ömer Faruk Kalı beyefendiye teşekkür ediyorum. Davamızı Malatyamızdaki kadınlarımıza en doğru şekilde anlatmak için var gücümle çalışacağım" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Elazığ İl Kadın kolları Başkanı Sema Tunç da yaptığı konuşmada, Ulaş'a yeni görevinde başarı diledi.

(MT-SD-Y)



03.05.2017 15:01:16 TSI

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