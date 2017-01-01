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Başkan Karaosmanoğlu: "Yatırımlarla kentimize değer katıyoruz''



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Otlukaya ile Şehitler Cami Dernek Başkanı Sinan Yaşa ve yönetimini konuk etti. Başkan Karaosmanoğlu, ayrıca Kirazpınar Emlak Konut 1. Etap Site Yönetim Kurulu Başkanı Şenay İnal Kaçar ve yönetimi ile de bir araya geldi.

Yerel yönetimler olarak toplumun nabzını tutarak halkın taleplerine dikkatle yoğunlaştıklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İnsanımızın daha kaliteli bir kentte yaşaması için hizmetler üretiyoruz. Altyapı ve üst yapıda yeni yatırımlarla kentimize değer katıyoruz" dedi.

'Bizim kültürümüz inanılmaz zengin bir kültür, tarihimizde de her zaman şanlı bir millet olmuşuz' diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Milletimizin şehir hayatın da huzur içerisinde yaşasın istiyoruz. Gerek mahallelerimiz gerekse sitelerde oturan vatandaşımızın mutluluğu için birçok adım atıyoruz. Sosyal hayatın içerisinde daha fazla olması gereken gençler için hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Ülkemizin geleceği daha güçlü olması da bu anlayışın büyümesiyle olacaktır. Sitelerde oturan ve binaların içerisine yaşamlarını sürdüren kardeşlerimizi daha aktif bir hayatın içerisine çekmek istiyoruz" diye konuştu.

(İG-İÇ)



03.05.2017 15:01:36 TSI

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