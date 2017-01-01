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Yıldırımlı çocuklar 'Türk Yıldızları' ile uçtu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Türk Yıldızları Simülasyon Aracı'nı ilçeye getiren Yıldırım Belediyesi, Kızıklar Ortaokulu ile Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu öğrencilerine uçuş imkanı sundu. İkişerli gruplar halinde bindikleri simülatörde Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay'ın gözünden uçuş yapmanın keyfini süren öğrenciler zaman zaman heyecanlandı. Simülasyon gösterisinin ardından Yıldırımlı öğrenciler kendilerine bu heyecanı yaşattığı için belediyeye teşekkür etti.

(MŞ)



03.05.2017 15:02:11 TSI

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