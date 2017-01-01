23 bin 960 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
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KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 23 bin 960 adet cinsel uyarıcı hap ile 844 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde 3 ayrı kişiye ait ikamette arama yapıldı.
Aramada Suriye'den Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 23 bin 960 adet cinsel uyarıcı hap ile 844 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalandı.
(MAD-SD-Y)
03.05.2017 15:02:32 TSI
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